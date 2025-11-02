BYD SEALION ６　2025年12月に発表のPHEV！ Japan Mobility Show 2025

2025年12月に発表予定！ シーライオンのPHEVモデル

BYDは、2025年12月に発表予定の「BYD SEALION ６ DM-i」を公開。EVの不安要素である電池切れを解消する新しいプラグイン・ハイブリッドシステム「DM-i（デュアル・モード・インテリジェンス）」を搭載している。

SEALION 6 DM-iのボディサイズなど主要諸元

・駆動方式：FWD

・エンジン：1.5リッター

・システム出力（エンジン＋モーター）：72kW＋145kW

・システムトルク（エンジン＋モーター）：122Nm＋300Nm

・全長4,775mm×全幅1,890mm×全高1,670mm

・ホイルベース：2,765mm

・EV走行距離100km

・0-100km/h加速時間（秒）8.5sec

その他、乗用車部門のジャパンプレミアは、BYD ATTO 3とYANGWANG U9で、このYANGWANG U9のTrack Editionは先日EV最高速（496.22km/h）を達成している。