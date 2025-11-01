栃木県警那須塩原署は1日、同県那須町の茶臼岳で、下山していた東京都小平市の会社員五十嵐健司さん（57）が滑落し、死亡したと発表した。同署によると、五十嵐さんは午前8時ごろ、知人ら4人と下山を開始。その後、落石が直撃して滑落したとみられ、同行者が110番した。消防が救助したが、死亡が確認された。