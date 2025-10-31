LSがミニバンになった？ レクサスLSと聞くと、50歳代のおっさん（筆者のことです）は条件反射で「セルシオ」と叫んでしまいます。初代レクサスLS（日本未発売）と初代セルシオは、同じクルマだったからです。実際にセルシオが出たときの衝撃はすさまじく、高級車分野でもドイツ車と比較しても頭1つ抜けた存在と言われました。スカイラインGT-R、ユーノスロードスターとともに1989年の日本車黄金時代の中でも、とりわけ