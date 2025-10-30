© ELECOM CO.,LTD.Real Sound

USB Type-Cを備え超小型の直挿し型外付けSSD エレコムが発表

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • エレコムが超小型の直挿し型外付けSSD「ESD-EPCシリーズ」を発表した
  • iPhoneに直接挿して外部ストレージとして使える直挿しタイプ
  • USB 20Gbps対応で、読み込み最大2000MB/sの高速転送を実現する
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 「76個の爆弾設置」町に爆破予告
  2. 2. フジ「酒のツマミ…」年内終了へ
  3. 3. 高校生の尿を飲んだ? 介護士逮捕
  4. 4. Amazon配達で副収入 意外な利点
  5. 5. ハロウィンで性被害 女性の叫び
  6. 6. イラン代表バレー選手に脳死判定
  7. 7. 歌手キタムラリョウ 行方不明か
  8. 8. クマ銃猟に抗議 不売運動が波紋
  9. 9. テレ朝「戦隊シリーズ」50年の歴史に幕「ゴジュウジャー」を最後に　背景に制作費も　人気俳優多数輩出
  10. 10. 三郷市ひき逃げ 起訴内容認める
  1. 11. 森香澄が下着姿に 胸元の異変
  2. 12. 警鐘 無料アダルト動画見た代償
  3. 13. スーパー戦隊シリーズ放送終了へ
  4. 14. 医師免許なしでがん治療 男逮捕
  5. 15. 4400円分のおこめ券 配布開始へ
  6. 16. ミスターゼロ阪神・石井の涙にネットも“もらい泣き”「石井大智の涙はあかん」「自分を責めないで」
  7. 17. 映画「呪術」浪川大輔の読み方
  8. 18. スーパー戦隊は「自転車操業」
  9. 19. ヒカルの他撮り「顔変わりすぎ」
  10. 20. アルファードなど128万台回収へ
  1. 1. 「76個の爆弾設置」町に爆破予告
  2. 2. 高校生の尿を飲んだ? 介護士逮捕
  3. 3. ハロウィンで性被害 女性の叫び
  4. 4. クマ銃猟に抗議 不売運動が波紋
  5. 5. 三郷市ひき逃げ 起訴内容認める
  6. 6. スーパー戦隊シリーズ放送終了へ
  7. 7. 医師免許なしでがん治療 男逮捕
  8. 8. 4400円分のおこめ券 配布開始へ
  9. 9. 挿すのやめて 地下鉄SNSに反響
  10. 10. 高校の敷地内に人骨発見か 福岡
  1. 11. 横浜の路上で車炎上 119番通報
  2. 12. 「早苗バッグ」話題 全色完売に
  3. 13. 田久保氏 ボーナス阻止されたか
  4. 14. 「サナとお揃いにしたい」“サナ活”ブームで高市首相愛用バッグ完売…ペンも大人気　人気悪用の“AIニセ広告”に要注意
  5. 15. 身代金要求問題 露系が犯行声明
  6. 16. 戦隊シリーズ 今年で終了へ
  7. 17. 立民 消費税ゼロ法案を正式決定
  8. 18. 秋田市 クマ捕獲に報奨金を支給
  9. 19. 関西最強の寿司店ピンチ 客激減
  10. 20. 全国的に頭痛やめまいに要注意
  1. 1. 警鐘 無料アダルト動画見た代償
  2. 2. 赤ちゃんの名前ランキング発表
  3. 3. 町議 クマ猟友会にパワハラ発言?
  4. 4. 昭恵さん トランプ氏への贈り物
  5. 5. 万博テント 閉幕後の行き先発表
  6. 6. 市川市長 花火写真をめぐり謝罪
  7. 7. 無印良品の芳香剤 約60万本回収
  8. 8. 一部で疑惑報道 維新藤田氏抗議
  9. 9. 瑶子さま 園遊会で途中退席騒動
  10. 10. ラブホで弟死亡 頬が冷たかった
  1. 11. 日本代表の選手 11歳で性加害か
  2. 12. 放火した保育士 駆り立てた衝動
  3. 13. 自維連立に衝撃 重大疑惑浮上か
  4. 14. 規格外の家 拭いきれぬラブホ感
  5. 15. 性交渉が少ない人 ボケやすいか
  6. 16. 高市サゲで粗探し? 軒並み炎上
  7. 17. クマ被害報じたNHKの見出し 物議
  8. 18. 「高市やばい」トレンド入りの訳
  9. 19. 石原慎太郎さんの訃報に妻叫んだ
  10. 20. 一軒家で男女2人遺体 近くに刃物
  1. 1. 「台湾旅行は惨め」ネットで嘆き
  2. 2. 米男性に移植された豚の腎臓機能
  3. 3. 大食い配信者が吐き出す姿が物議
  4. 4. NewJeans 5人の主張退けられる
  5. 5. 中国追加関税10%引き下げへ 米
  6. 6. ルーブルの強盗 新たに5人逮捕
  7. 7. 米国をけん制 露が米国をけん制
  8. 8. 中国製の自動車輸出に新たな課題
  9. 9. イスラエル軍が徴兵へ デモ行進
  10. 10. スワイヤ・コカコーラ、中国鄭州市で新工場稼働　年産100万トン超
  1. 11. 米中会談 米国側が「思惑」説明
  2. 12. 米の報復措置を恐れ 慎重な姿勢
  3. 13. 李在明氏 中国との関係強調も
  4. 14. トランプ氏 核兵器実験を指示
  5. 15. 習氏 米中首脳会談で米大統領と
  6. 16. スワイヤ・コカコーラ、中国鄭州市で新工場稼働　年産100万トン超
  7. 17. 高市首相就任で 北に警戒感が
  8. 18. 中国 中米の購入見通しなど言及
  9. 19. 韓国の原子力潜水艦建造 許可か
  10. 20. 韓国船 中国から東南アジアへ?
  1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
  2. 2. アルファードなど128万台回収へ
  3. 3. 夢の商業施設→今はガラガラすぎ
  4. 4. ANAエアージャパン 来年3月休止
  5. 5. 食べ放題 安さの裏にある最適化
  6. 6. NY株式 ダウ平均は続落
  7. 7. 老後資金2000万円は必要? 準備は
  8. 8. NY時間で円安が加速 再び過熱か
  9. 9. 国内屈指の玩具会社で不正横行か
  10. 10. 「働きやすい企業」の陰湿な実態
  1. 11. 転職で確認 年末調整の書類とは
  2. 12. 英中銀の利下げ予想 大幅下落
  3. 13. 無届けの民泊 対策を改修へ
  4. 14. 佐々木希の「キュート」な新CM
  5. 15. セブン&アイとイオンで明暗か
  6. 16. NY株 ダウ平均株価の終値は
  7. 17. 価値ある仕事 AIと人間の違い
  8. 18. 遺産分割協議後 新たな財産は?
  9. 19. 時給の違い 覚えておきたい会社
  10. 20. 耳をふさがないイヤホン人気の訳
  1. 1. X 11月10日までに「ご対応を」
  2. 2. 「音の違い」を聴き比べてみた
  3. 3. Xiaomi 使い倒せるスマホがお得
  4. 4. スマホユーザー必携のアプリ
  5. 5. 名刺交換のストレス解放する名刺
  6. 6. ケルヒャーの高圧洗浄機が6%OFF
  7. 7. 1枚でいい フライパンで魚を焼く
  8. 8. 2時17分に子ども失踪 米人気映画
  9. 9. Ryzen Threadripper 7000 Preview - 64コア「7980X」と96コア「7995WX」を入手
  10. 10. 「TEAC」新製品 高音質な新製品
  1. 11. ガジェットも財布も、この1本に。“ストラップがすべてを運ぶ”、新感覚ミニショルダー
  2. 12. 「失敗作」となったリズムマシン
  3. 13. Androidアプリの開発者登録を義務づけるGoogleに抵抗するための情報を集めた「Keep Android Open」
  4. 14. PhotoshopとLightroomの連携で写真を仕上げる : 第14回　進化していく現像モジュールの便利な機能
  5. 15. YouTubeがAIを使ってフルHD未満のアップロード動画をHD画質に高画質化する新機能を導入、近い将来に4Kへのアップスケールも計画中でクリエイターはオプトアウトすることも可能
  6. 16. 24インチディスプレイ上でユーザーの操作にインタラクティブに反応する次世代のボードゲーム「Board」
  7. 17. Gensparkが「全部入りAI」に進化
  8. 18. 脳血管疾患治療者の7割を占める「脳梗塞」治療に光　治療薬候補「TMS-007」とは
  9. 19. 指で操作 指輪型コントローラー
  10. 20. UGREENさん、1,000円台でいいの？ Apple「探す」対応スマートトラッカー
  1. 1. イラン代表バレー選手に脳死判定
  2. 2. ミスターゼロ阪神・石井の涙にネットも“もらい泣き”「石井大智の涙はあかん」「自分を責めないで」
  3. 3. 桑田真澄氏 異動打診されていた?
  4. 4. ソフトバンク 5年ぶりの日本一
  5. 5. ド軍崖っぷち 新打線が不発に
  6. 6. 朝倉未来 YouTuberに怒りを投稿
  7. 7. 桑田氏へ 原氏が不信感抱いたか
  8. 8. ド軍止まらぬミスに「辛い」苦言
  9. 9. ポニテの大谷妻が話題「激カワ」
  10. 10. 阪神・佐藤輝明 来オフMLB挑戦へ
  1. 11. スペイン人GKが乗る車 衝突事故
  2. 12. 日本S SBが5年ぶり日本一に
  3. 13. 日本S 柳田悠岐らの活躍に驚き
  4. 14. 崖っぷちド軍に「内部崩壊」危機
  5. 15. 角田擁護 レジェンドが痛烈批判
  6. 16. わずか1勝 なでしこ指揮官解任論
  7. 17. 那須川龍心 圧巻の98秒殺披露
  8. 18. SB優勝 周東佑京の「強気な人」
  9. 19. ゴルフ不振脱却「ChatGPT」効果
  10. 20. 日本S 初回でいきなり68キロ
  1. 1. フジ「酒のツマミ…」年内終了へ
  2. 2. 歌手キタムラリョウ 行方不明か
  3. 3. テレ朝「戦隊シリーズ」50年の歴史に幕「ゴジュウジャー」を最後に　背景に制作費も　人気俳優多数輩出
  4. 4. 森香澄が下着姿に 胸元の異変
  5. 5. 映画「呪術」浪川大輔の読み方
  6. 6. スーパー戦隊は「自転車操業」
  7. 7. ヒカルの他撮り「顔変わりすぎ」
  8. 8. 草間リチャード 予告登場で混乱
  9. 9. SEXY女優 朗希と結婚したかった
  10. 10. ヒカルが被害者ヅラ SNS猛反発
  1. 11. 織田裕二 13年ぶりに青島演じる
  2. 12. TVから姿消した三浦瑠麗氏の現在
  3. 13. 広末に謝罪 エンタメ萎縮に懸念
  4. 14. 宮根 韓国人の反日感情を実感
  5. 15. S戦隊シリーズ 終了の理由は
  6. 16. 「どう森」Switch2版を発売へ
  7. 17. 鬼レンチャン終了危機? 心配の声
  8. 18. 泣かないさんま「泣く時」明かす
  9. 19. 巨乳に苦悩「武器」に変えた女性
  10. 20. ホリエモン「転売の何が悪い?」
  1. 1. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
  2. 2. 中身スカスカ? カツサンドを調査
  3. 3. 長く使えるワークマンのアウター
  4. 4. マック 5年ぶり復活の期間限定品
  5. 5. 妻が突然失踪 探偵事務所に調査
  6. 6. 週6ユニクロの女性が推す逸品
  7. 7. UNIQLO注目のブラウンアイテム
  8. 8. GU「着回し力抜群ワンピ」発見
  9. 9. 糖質制限の「実は危険」に警鐘
  10. 10. 毒親育ちが対人関係悩みやすい訳
  1. 11. 減量を成功させる食事制限のコツ
  2. 12. 「miffy cafe tokyo」が2周年
  3. 13. ジワジワ注目のウルフカット
  4. 14. 髪と心を満たす「ReFa」コーム
  5. 15. ピングー記念くじ 当選品が登場
  6. 16. 40・50代が若見えしたいボブヘア
  7. 17. 「花粉症じゃない人」との溝
  8. 18. ハズさないジャケットコーデ術
  9. 19. これが私…? 3人目出産後に驚愕
  10. 20. 乃木坂46「肌チラニット」コーデ