エレコムは、USB Type-C（USB-C）を備えた超小型の直挿し型外付けSSD『ESD-EPCシリーズ』を発表した。

（関連：【画像】エレコム『ESD-EPC』《詳細・デザインなど》）

iPhoneケースを外さずに差し込める“余裕のある長めコネクター”を採用し、接続時の出っ張りを抑える厚さ10mmのスリム筐体で、バックアップやデータ移行中の操作性を確保。USB 20Gbps（USB 3.2 Gen2×2）対応で、読み込み最大2,000MB/sの高速転送を実現する。

◼︎直挿し×スリムで“スマートに増設”

『ESD-EPCシリーズ』は、iPhoneに直接挿して外部ストレージとして使える直挿しタイプだ。USB-C端子まわりに厚みのあるケースでは非対応の場合があるが、基本的にはケースを外す手間なく接続できる設計で、日常のバックアップや撮影現場での素材退避に向く。

出荷時にexFATでフォーマット済みのため、iPhone／iPad／MacBookなどにそのまま接続して使い始められ、外部電源不要のUSBバスパワー駆動にも対応する。

◼︎2,000MB/sクラスの高速転送とセキュリティを両立

USB 20Gbps（USB 3.2 Gen2×2）により、ProRes動画など大容量ファイルの保存・移動をストレスなくこなす。PC向けには、同社サイトからダウンロード提供される暗号化ソフト「PASS（Password Authentication Security System）」に対応し、あらかじめ登録した最大3台のPCでは自動認証でパスワード入力を省略。未登録PCではパスワードを要求する仕組みで、紛失・盗難時のデータ漏えい対策を図る。

標準のファイル管理アプリで保存操作が可能（自社アプリ「Extorage Link」には非対応）。保証期間は1年。

◼︎製品情報

・製品名：『ESD-EPCシリーズ（USB Type-C直挿し外付けSSD）』・転送：USB 20Gbps（USB 3.2 Gen2×2）、最大2,000MB/s（読み込み・実測値）・本体：厚さ約10mmのスリム設計、USBバスパワー駆動・ファイル形式：exFAT（出荷時フォーマット済）・セキュリティ：暗号化ソフト「PASS」対応（自動認証／未登録PCでパスワード要求、最大3台登録）・保証：1年・注意：一部の厚型ケースでは直挿し不可の場合あり・販売時期：2025年10月下旬より順次・容量・型番・店頭実勢価格（税込） -『250GB』：ESD-EPC0250GGY／9,328円 -『500GB』：ESD-EPC0500GGY／15,180円 -『1TB』：ESD-EPC1000GGY／23,980円

（文＝リアルサウンドテック編集部）