敷島製パン(Pasco)は11月1日、「雪見だいふくみたいなパンケーキ」を1カ月限定で発売する。同品はロッテが1981年から販売する、バニラアイスをもちもち食感の“おもち”で包んだ人気アイス「雪見だいふく」とのコラボ商品。関東、中部、関西、中国、四国、九州地区のスーパーやドラッグストアで取り扱う。オープン価格。〈Pasco×雪見だいふく 3度目のコラボ〉「雪見だいふくみたいなパンケーキ」は、バニラ風味のホイップクリーム