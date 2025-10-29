マツダの基幹車種として重要な役割をもつCX-5 マツダは、Japan Mobility Show 2025で2025年度内に発売予定の新型マツダCX-5を公開した。新型CX-5は、このフルモデルチェンジで3代目となる。初代CX-5（KE系）が登場したのは、2012年。2.2Lディーゼルターボエンジンを搭載し、420Nmという大トルクを発揮。ユニークなディーゼルエンジンが話題になり、ディーラーに試乗車もない状態でも指名買いされるほど売れた。2016年に