¥Þ¥Ä¥ÀCX-5¿·¼Ö¾ðÊó¡¦¹ØÆþ¥¬¥¤¥É¡¡3ÂåÌÜ¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿SUV¤Ø¡¡Japan Mobility Show 2025
¥Þ¥Ä¥À¤Î´ð´´¼Ö¼ï¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò¤â¤ÄCX-5
¥Þ¥Ä¥À¤Ï¡¢Japan Mobility Show 2025¤Ç2025Ç¯ÅÙÆâ¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¿··¿¥Þ¥Ä¥ÀCX-5¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¿··¿CX-5¤Ï¡¢¤³¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç3ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
½éÂåCX-5¡ÊKE·Ï¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2012Ç¯¡£2.2L¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢420Nm¤È¤¤¤¦Âç¥È¥ë¥¯¤òÈ¯´ø¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë»î¾è¼Ö¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤â»ØÌ¾Çã¤¤¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÇä¤ì¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë¡¢CX-5¤ÏÀ¤³¦100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¡¢Îß·×450ËüÂæ°Ê¾å¤òÈÎÇä¡£¥Þ¥Ä¥À¤ò»Ù¤¨¤ë´ð´´¼Ö¼ï¤ØÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÇÀº×û¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤¬¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿
¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯ÅÙÃæ¤ËÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë3ÂåÌÜ¿··¿CX-5¤Î³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¿·À¤Âå¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡×¡£ÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Î¡Ö¿Í´ÖÃæ¿´¤ÎÅ¯³Ø¡×¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¡¹¤Î°ÜÆ°¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤½¤·¤ÆÀ¸³è¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤ê¡¢SUV¤Î²¦Æ»¤ò¶Ë¤á±Ê¤¯¸ÜµÒ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò³«È¯Êý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¿··¿CX-5¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Öµ¤¤¬¤Í¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥®¥¢¡×¡£¥Þ¥Ä¥À¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¯³Ø¡Öº²Æ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢µ¡Ç½À¤ò¹þ¤á¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢SUV¤é¤·¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤äÂ¸ºß´¶¤ò¤è¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤È¤Î¹â¤µ¤ò50mm¥¢¥Ã¥×¡£Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ê¥ë¤ÎÂ¤·Á¤âÎ©ÂÎÅª¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÄ¦¤¬¿¼¤¤´é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ê¥ë¤âµ±ÅÙ¤òÍÞ¤¨¤¿¥À¡¼¥¯¥¯¥í¡¼¥à·Ï¤È¤·¤Æ¡¢Àº×û¤µ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
µðÂç15.6¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¡¢¥³¥¯¥Ô¥Ã¥ÈHMI
¿··¿CX-5¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2ÂåÌÜCX-5¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼´¶¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Ë¤Ï¡¢10.25¥¤¥ó¥Á¤Î±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇÂç15.6¥¤¥ó¥Á¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥¿¥Ã¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î15.6¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢¹ñ»º¼ÖºÇÂçµé¤ÎÂç¤¤µ¡£ÂçÇ÷ÎÏ¤Î±ÇÁü¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤³¤Î15.6¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿··¿CX-5¤«¤é¥³¥¯¥Ô¥Ã¥ÈHMI¡ÊHuman Machine Interface¡Ë¡Ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥³¥¯¥Ô¥Ã¥ÈHMI¤Ï¡¢¾ðÊó¤äÁàºî·Ï¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¡£Áàºî»þ¤Î¤ï¤¸«¤äÁàºî¥ß¥¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÃí°ÕÎÏ¤¬»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇÛÎ¸¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Google¤òÅëºÜ¡£¥Ê¥Ó¤ÏGoogle¥Þ¥Ã¥×¡¢²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£15.6¥¤¥ó¥Á¤È¤¤¤¦Âç²èÌÌ¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥³¥óÎà¤âÂç¤¤¯ÍÉ¤ì¤ë¼ÖÆâ¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉÑÈË¤Ë»È¤¦µ¡Ç½¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë½¸ÃæÇÛÃÖ¤·°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£²èÌÌ¤ÎÂç¤¤µ¤ä²»À¼Ç§¼±¤Ê¤É¡¢¥Þ¥Ä¥À¤ÎHMI¤Ï·àÅª¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡£
¤è¤ê²÷Å¬¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡ª ¹¤¤²Ù¼¼¤È¸åÀÊ¤ò¼Â¸½
Æü¡¹¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¸åÀÊ¤Îµï½»¶õ´Ö¡£¿··¿CX-5¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4,690mm¡ßÁ´Éý1,860mmÁ´¹â1,695mm¡Ê²¤½£»ÅÍÍ¡Ë¤È¡¢2ÂåÌÜCX-5¤è¤ê¤Ò¤È²ó¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤¬¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò¸åÀÊ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¡£¥Ø¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤ò29£í£í³ÈÂç¡£É¨Á°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò64mm³ÈÂç¤·¡¢¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¹¤µ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤ÀÃ±½ã¤Ë¹¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾è¹ßÀ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¥É¥¢¤Î³«¸ýÉô¤òÌó70mm³ÈÂç¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤Î¾è¹ßÀ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¡¢»Ò¶¡¤Ç¤â¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¥¹¥«¥Ã¥Õ¥×¥ì¡¼¥È¤Î¹â¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SUV¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²Ù¼¼¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Ï½ÅÍ×¡£²Ù¼¼ÌÌÀÑ¤ä²Ù¼¼¹â¤µ¤Î³ÈÂç¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¹¤¤¾²ÌÌÀÑ¤ò³ÎÊÝ¡£²Ù¼¼¤Î±ü¹Ô¤Ï¡¢2ÂåÌÜCX-5¤è¤ê45£í£í³ÈÂç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸åÀÊ¤òÅÝ¤¹¤È¡¢ÃÊº¹¤Î¾¯¤Ê¤¤¤Û¤Ü¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê²Ù¼¼¤È¤Ê¤ë¡£¥ê¥ä¥·¡¼¥È¤Î¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤òµÕ¤Ë¤·¤ÆÁõÃå¤¹¤ë¤È¡¢Ëí¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê190Ñ¼å¤Þ¤Ç¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿²¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Áá´üÅêÆþ¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¡ÖSKYACTIV-Z¡Ü¿·¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡×
¤«¤Ê¤ê¡¢¥¸¥Ã¥¯¥ê¤ÈÂ¤¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¿··¿CX-5¡£¤¿¤À¡¢Çº¤Þ¤·¤¤¤Î¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡£¸½»þÅÀ¤ÇÅëºÜÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ï¡¢2.5LÄ¾4¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ü¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¤ß¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¥Þ¥Ä¥À¤À¤±¤Ë¡¢ÈÎÇäÌÌ¤Ç¤â¤ä¤äÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢24V¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÈùÌ¯¤Ê»ÅÍÍ¡£²¤½£·Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¹â½ÐÎÏ¥â¡¼¥¿¡¼¤¬»È¤¨¤ë48V¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼çÎ®¤À¤«¤é¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Þ¥Ä¥À¤â¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤À¤±¤ÇÀï¤¦µ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£SPCCIÊý¼°¤Ë¤è¤ë°µ½ÌÃå²ÐÇ³¾Æµ»½Ñ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¡¢¤è¤êÇö¤¤Ç³ÎÁ¤Ç¤âÇ³¾Æ²ÄÇ½¤ÊÄ¾4 2.5L¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ëSKYACTIV-Z¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³«È¯Ãæ¡£¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¿·¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»2027Ç¯°Ê¹ß¤ËÆ³ÆþÍ½Äê¡£À¨¤¤µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÅêÆþ»þ´ü¤¬¤ä¤äÃÙ¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£