大分に西洋医学を伝えたとされるルイス・デ・アルメイダの生誕500年を記念し、大分市歴史資料館で特別展が開かれています。 【写真を見る】ルイス・デ・アルメイダ生誕500年16世紀の医学書など115点の資料展示大分 ポルトガル人のアルメイダは、16世紀半ばに当時の豊後府内、現在の大分市に日本初の西洋式病院である府内病院を開設し、西洋医学を伝えたとされています。 今年で生誕500年にあたることを記念して大分市歴史資