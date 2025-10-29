¥Æ¥Ã¥Ý¥¦¥æ¥ê¡¢¥È¥ë¥³¥®¥­¥ç¥¦¤Ê¤É¤Î²ÖÂ«¤ò»ý¤Á¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤È²í»Ò¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬ÎîÅÂÁ°¤ËÎ©¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª»°Êý¤Ï¶¡²Ö¤Î¤Î¤Á¡¢¿¼¡¹¤ÈÇÒÎé¤µ¤ì¤¿¡£Àï¸å80Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢¤´°ì²È¤ÇÎ×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀïÁè¤Îµ­Ï¿¤äµ­²±¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¼õ¤±·Ñ¤°¡Èµ­²±·Ñ¾µ¤ÎÎ¹¡É¡£10·î23Æü¡¢Å·¹Ä¤´°ì²È¤ÏÅìµþÅÔ°ÖÎîÆ²¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÅìµþÅÔ°ÖÎîÆ²¤Ï¡¢´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤ä¡¢°ìÌë¤ÇÌó10Ëü¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÅìµþÂç¶õ½±¤Îµ¾À·¼Ô¤Î°ä¹ü¤òÇ¼¤á¤Æã«¤ëÅÔ¤Î»ÜÀß¤Ç¤¹¡£