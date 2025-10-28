大谷はPS12試合で打率.224、6本塁打、OPS.966ドジャース大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われるブルージェイズとのワールドシリー第3戦に「1番・指名打者」で先発出場する。“定位置”に座っているが、MLBネットワークの名物司会者ブライアン・ケニー氏は大谷を1番から外し、4番として起用すべきだと“異例の提言”を行っている。第3戦前に行われた同局の番組「MLBナウ」に出演したケニー氏は、「彼らの打順