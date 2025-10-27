フロントフェンダーのロゴが乗車すると一体化する空力最優先のデザイン！ 1988年秋、BMWはIFMA（ケルンショー）でK1と呼ばれる衝撃的な1,000ccドリームバイクを発表した。ベースは1983年に市場投入されたK100RS。空冷ボクサアーが、将来の排気ガス規制をクリアするにはあまりに非力と２輪撤退を検討、けれどもクルマメーカーとして成功したBMWのルーツは残そうということに