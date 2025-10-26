近年、不漁と高値が続いていたスルメイカ。ところが、2025年秋はスルメイカが豊漁とのニュースが舞い込んできました。すでに昨年より3割ほど安く流通している地域もあり、今後の価格動向に注目が集まります。お手頃価格になれば、食卓にも気軽に取り入れられそうですね。そこで今回は、スルメイカを使ったレシピ7選をご紹介。炒め物、焼き物、和え物など毎日の献立に役立つ多彩なメニューがそろっています。ぜひ参考にしてみてくだ