【2025年秋は豊漁】スルメイカを使ったレシピ7選〜バリエーション豊富！冷凍保存のコツにも注目
近年、不漁と高値が続いていたスルメイカ。ところが、2025年秋はスルメイカが豊漁とのニュースが舞い込んできました。
すでに昨年より3割ほど安く流通している地域もあり、今後の価格動向に注目が集まります。お手頃価格になれば、食卓にも気軽に取り入れられそうですね。
そこで今回は、スルメイカを使ったレシピ7選をご紹介。炒め物、焼き物、和え物など毎日の献立に役立つ多彩なメニューがそろっています。ぜひ参考にしてみてくださいね。
■【ご飯が進む！】イカのオイスター炒め
サッと茹でたスルメイカを、野菜と一緒に炒める一品です。オイスターソースがベースのトロミ調味料がよくからみ、ご飯が進むこと間違いなし。スルメイカは酒、塩を入れた熱湯で茹でることで気になる臭みがとれ、食感も柔らかく仕上がりますよ。
■【調理のバリエーションが豊富】スルメイカのレシピ6選
スルメイカといえば定番の漬け焼き。下味をつけて焼いた後、さらに合わせダレをかけて味に深みを出します。焼きたての香りが食欲をそそり、箸が止まらないおいしさです。お好みで七味唐辛子や粉山椒をかけて辛味をプラスしても◎。
スルメイカを野菜と一緒にホイルに包んで、オーブンで焼けば完成の簡単レシピです。野菜はあらかじめレンジ加熱するので、生焼けの心配もありません。200℃に予熱したオーブンを使用するため、具材をホイルに包む前に予熱をスタートしておきましょう。
スルメイカのワタごと豪快に炒める、濃厚＆旨味たっぷりの一皿。日本酒や焼酎との相性が良く、晩酌のおともにおすすめです。野菜とスルメイカを別々に炒めて、それぞれの食感と風味を最大限に引き出しましょう。みそがベースの調味料を加えた後は、焦げやすいのでサッと手早く炒めるのがコツです。
焼き肉のタレで下味をつけたスルメイカと、ざく切りキャベツの炒め物です。スルメイカのプリッとした食感とキャベツの甘みが絶妙にマッチ。ご飯のおかずやお酒のおともにも最適です。仕上げに糸唐辛子を散らして、彩りをプラスしましょう。
スルメイカを甘辛味に煮ます。スルメイカは煮汁で1〜2分ほどサッと煮た後、いったん取り出しましょう。煮詰めた煮汁に戻し入れることで、より濃厚な味わいになります。ご飯の上に煮汁ごとかけてイカ丼にするのも良さそうですね。
お酒を入れた熱湯でふっくらと茹でたイカを、のりダレと合わせます。のりダレはのり佃煮・マヨネーズ・一味唐辛子を混ぜるだけなので、とっても簡単！ 旬のスルメイカで作れば、さらに風味豊かに仕上がります。
■スルメイカをもっと手軽に！ 冷凍保存のコツ
下ごしらえに少し手間がかかるスルメイカですが、時間のあるときにさばいて冷凍保存しておくと、調理の負担をグッと減らすことができます。
ポイントは、なるべく新鮮なうちにさばくこと。空気に触れると鮮度が落ちるので、小分けにしてラップでぴっちりと包みます。これを保存袋に入れて空気を抜いた後、密封してから、冷凍庫へ。保存期間は2〜3週間が目安です。
調理に使うときは冷蔵庫でゆっくりと解凍すると、旨味や食感を損なわずにおいしく食べられます。忙しい日でも手軽に使えて便利ですよ！ ぜひ参考にしてくださいね。
(Lily-bono)
すでに昨年より3割ほど安く流通している地域もあり、今後の価格動向に注目が集まります。お手頃価格になれば、食卓にも気軽に取り入れられそうですね。
そこで今回は、スルメイカを使ったレシピ7選をご紹介。炒め物、焼き物、和え物など毎日の献立に役立つ多彩なメニューがそろっています。ぜひ参考にしてみてくださいね。
サッと茹でたスルメイカを、野菜と一緒に炒める一品です。オイスターソースがベースのトロミ調味料がよくからみ、ご飯が進むこと間違いなし。スルメイカは酒、塩を入れた熱湯で茹でることで気になる臭みがとれ、食感も柔らかく仕上がりますよ。
イカのオイスター炒め
【材料】（4人分）
スルメイカ 2ハイ
酒 大さじ 2
塩 少々
ピーマン 2個
赤ピーマン 2個
ニンジン 1/4本
シメジ 1パック
ショウガ(みじん切り) 1片分
サラダ油 大さじ 1.5
<調味料>
酒 大さじ 1
砂糖 小さじ 1
オイスターソース 大さじ 2
しょうゆ 大さじ 1
コショウ 少々
片栗粉 小さじ 2~3
水 大さじ 4
【下準備】
1、イカは胴と足のくっついている部分を指で離し、足を持って胴から引き抜き、目の際からワタを切り落とす。足先を切り揃え、2本ずつに切り離す。胴は軟骨を引き抜いてワタを出し、幅1cmの輪切りにし、きれいに水洗いする。
2、ピーマン、赤ピーマンは縦半分に切り、種とワタを取ってひとくち大に切る。
3、ニンジンは皮をむき、縦半分に切って半月切りにする。
4、シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。
5、＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、酒、塩を入れた熱湯にイカを入れ、サッとゆでてザルに上げる。
2、中華鍋にサラダ油、ショウガを加えて弱火で熱し、香りがたってきたら強火でシメジ、ニンジン、ピーマン、赤ピーマンを炒め合わせる。
3、＜調味料＞を加えて全体に炒め合わせ、トロミがついてきたらイカを加えてからめるように炒め、器に盛る。
【材料】（4人分）
スルメイカ 2ハイ
酒 大さじ 2
塩 少々
ピーマン 2個
赤ピーマン 2個
ニンジン 1/4本
シメジ 1パック
ショウガ(みじん切り) 1片分
サラダ油 大さじ 1.5
<調味料>
酒 大さじ 1
砂糖 小さじ 1
オイスターソース 大さじ 2
しょうゆ 大さじ 1
コショウ 少々
片栗粉 小さじ 2~3
水 大さじ 4
【下準備】
1、イカは胴と足のくっついている部分を指で離し、足を持って胴から引き抜き、目の際からワタを切り落とす。足先を切り揃え、2本ずつに切り離す。胴は軟骨を引き抜いてワタを出し、幅1cmの輪切りにし、きれいに水洗いする。
2、ピーマン、赤ピーマンは縦半分に切り、種とワタを取ってひとくち大に切る。
3、ニンジンは皮をむき、縦半分に切って半月切りにする。
4、シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。
5、＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、酒、塩を入れた熱湯にイカを入れ、サッとゆでてザルに上げる。
2、中華鍋にサラダ油、ショウガを加えて弱火で熱し、香りがたってきたら強火でシメジ、ニンジン、ピーマン、赤ピーマンを炒め合わせる。
3、＜調味料＞を加えて全体に炒め合わせ、トロミがついてきたらイカを加えてからめるように炒め、器に盛る。
■【調理のバリエーションが豊富】スルメイカのレシピ6選
スルメイカの漬け焼き
スルメイカといえば定番の漬け焼き。下味をつけて焼いた後、さらに合わせダレをかけて味に深みを出します。焼きたての香りが食欲をそそり、箸が止まらないおいしさです。お好みで七味唐辛子や粉山椒をかけて辛味をプラスしても◎。
イカのホイル焼き
スルメイカを野菜と一緒にホイルに包んで、オーブンで焼けば完成の簡単レシピです。野菜はあらかじめレンジ加熱するので、生焼けの心配もありません。200℃に予熱したオーブンを使用するため、具材をホイルに包む前に予熱をスタートしておきましょう。
イカのワタ炒め
スルメイカのワタごと豪快に炒める、濃厚＆旨味たっぷりの一皿。日本酒や焼酎との相性が良く、晩酌のおともにおすすめです。野菜とスルメイカを別々に炒めて、それぞれの食感と風味を最大限に引き出しましょう。みそがベースの調味料を加えた後は、焦げやすいのでサッと手早く炒めるのがコツです。
イカとキャベツの焼き肉ダレ炒め
焼き肉のタレで下味をつけたスルメイカと、ざく切りキャベツの炒め物です。スルメイカのプリッとした食感とキャベツの甘みが絶妙にマッチ。ご飯のおかずやお酒のおともにも最適です。仕上げに糸唐辛子を散らして、彩りをプラスしましょう。
京のおばんざい イカのあまから炊き
スルメイカを甘辛味に煮ます。スルメイカは煮汁で1〜2分ほどサッと煮た後、いったん取り出しましょう。煮詰めた煮汁に戻し入れることで、より濃厚な味わいになります。ご飯の上に煮汁ごとかけてイカ丼にするのも良さそうですね。
イカののり和え
お酒を入れた熱湯でふっくらと茹でたイカを、のりダレと合わせます。のりダレはのり佃煮・マヨネーズ・一味唐辛子を混ぜるだけなので、とっても簡単！ 旬のスルメイカで作れば、さらに風味豊かに仕上がります。
■スルメイカをもっと手軽に！ 冷凍保存のコツ
下ごしらえに少し手間がかかるスルメイカですが、時間のあるときにさばいて冷凍保存しておくと、調理の負担をグッと減らすことができます。
ポイントは、なるべく新鮮なうちにさばくこと。空気に触れると鮮度が落ちるので、小分けにしてラップでぴっちりと包みます。これを保存袋に入れて空気を抜いた後、密封してから、冷凍庫へ。保存期間は2〜3週間が目安です。
調理に使うときは冷蔵庫でゆっくりと解凍すると、旨味や食感を損なわずにおいしく食べられます。忙しい日でも手軽に使えて便利ですよ！ ぜひ参考にしてくださいね。
(Lily-bono)