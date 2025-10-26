イカのオイスター炒め【材料】（4人分）スルメイカ 2ハイ酒 大さじ 2塩 少々ピーマン 2個赤ピーマン 2個ニンジン 1/4本シメジ 1パックショウガ(みじん切り) 1片分サラダ油 大さじ 1.5<調味料>酒 大さじ 1砂糖 小さじ 1オイスターソース 大さじ 2しょうゆ 大さじ 1コショウ 少々片栗粉 小さじ 2~3水 大さじ 4【下準備】1、イカは胴と足のくっついている部分を指で離し、足を持って胴から引き抜き、目の際からワタを切り落とす。足先を切り揃え、2本ずつに切り離す。胴は軟骨を引き抜いてワタを出し、幅1cmの輪切りにし、きれいに水洗いする。2、ピーマン、赤ピーマンは縦半分に切り、種とワタを取ってひとくち大に切る。3、ニンジンは皮をむき、縦半分に切って半月切りにする。4、シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。5、＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。【作り方】1、酒、塩を入れた熱湯にイカを入れ、サッとゆでてザルに上げる。2、中華鍋にサラダ油、ショウガを加えて弱火で熱し、香りがたってきたら強火でシメジ、ニンジン、ピーマン、赤ピーマンを炒め合わせる。3、＜調味料＞を加えて全体に炒め合わせ、トロミがついてきたらイカを加えてからめるように炒め、器に盛る。