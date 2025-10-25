かつてバルセロナなどで活躍した元スペイン代表MFアンドレス・イニエスタ氏が、古巣に所属する同代表FWラミン・ヤマルの発言について言及した。24日、スペイン紙『マルカ』がコメントを伝えている。今月26日に予定される“エル・クラシコ”を前に、ヤマルの発言が話題となっている。バルセロナとレアル・マドリードは強烈なライバル関係にあることで知られているが、同選手は“白い巨人”について、「彼らは盗むし、文句を言う