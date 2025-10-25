横浜FMと横浜FCが勝ち点2差で残留争いを繰り広げる2025年J1リーグも残り4試合。鹿島アントラーズを筆頭とする上位による激しい優勝争いが繰り広げられる一方で、残留争いは20位のアルビレックス新潟がほぼ脱落。19位の湘南ベルマーレもかなり苦しい状況に。数字上、11位のFC東京あたりまで降格の可能性を残すが、実質的には17位の横浜F・マリノス（勝ち点34）と18位の横浜FC（同32）による“横浜サバイバル”の様相を呈している