パルマに所属するGK鈴木彩艶のビッグクラブ移籍の噂は時間が経つごとに増えている。セリエＡ第7節ジェノア戦で魅せた値千金のＰＫストップを象徴とするように、今季もハイレベルなパフォーマンスを23歳の日本人GKは披露し続けてきた。チェルシーやACミランといったクラブが獲得を熱望しているといった報道がされる中、現地メディア『Corriere dello Sport』のインタビューを受けた鈴木彩艶は「世界最高のゴールキーパーの一人にな