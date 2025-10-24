【ジュネーブ共同】世界保健機関（WHO）は23日、停戦が発効したパレスチナ自治区ガザに約1万5千人の重体患者らがおり、ガザ域外で治療を受ける必要があると明らかにした。テドロス事務局長は患者搬送について「規模を拡大する必要がある」と指摘した。ガザではイスラエル軍の攻撃により、完全に機能している病院はない。テドロス氏は、22日に41人が治療目的でガザから避難したと述べた。イスラエルに全ての検問所の開放を要求