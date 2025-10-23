飛行機の事故による火災を想定にした総合訓練が大分空港で実施され、34の機関が対応を確認しました。 【写真を見る】大分空港で航空機事故を想定にした総合訓練34機関が対応を確認 大分空港では、航空機の事故発生から救助対応までを想定した総合訓練を2年に1度実施しています。 今回は消防や医療機関、自衛隊など34の機関から274人が参加しました。空港の予備の駐機場で大型バスを旅客機に見立て、着陸後に機内で火災が発生