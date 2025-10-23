リハビリ医療を学ぶために大分県を訪れているアフリカ・ケニアの病院スタッフが23日、大分県庁を訪れました。 【写真を見る】ケニアの医療スタッフが大分県庁を表敬訪問リハビリ医療を学び母国へ ケニアの国立病院で理学療法士や作業療法士として働いているンジョロゲ・アン・ムイハキさんら4人は、JICAの草の根技術協力事業の一環として、10月12日に来日しました。 4人は3週間ほどのスケジュールで、大分市の諏訪の杜