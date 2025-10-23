ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 過去に遅刻や失言のトラブルも 財務大臣の片山さつき氏に注目集まる 片山さつき 財務省 時事ニュース 女性自身 過去に遅刻や失言のトラブルも 財務大臣の片山さつき氏に注目集まる 2025年10月23日 16時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 財務大臣に就任した片山さつき氏について「女性自身」が報じた 過去、遅刻により涙ぐんで声を詰まらせながら陳謝したことがある ほかにも数々の失言やトラブルを起こしていると筆者 記事を読む おすすめ記事 高嶋ちさ子、ダウン症の姉が「暴行事件」で警察へ 英会話親子の会話に激高も「英語、わからないでしょ？」 2025年10月23日 18時45分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 通学途中の女子児童にわいせつ行為か 29歳男逮捕 神奈川・横浜市 2025年10月23日 10時47分 【高市自民】ネット大荒れ「この人大丈夫か？」「不安しかない」小泉後任の農水大臣 お米４千円超→「おこめ券」発言に騒然 小泉備蓄米を否定「農水省は価格に関与しない」に反発「２万円給付の方がマシ！」「令和のマリーアントワネットｗ」 2025年10月23日 21時5分 初入閣の小野田紀美氏の「ガチオタ」ぶりにネット驚き 自民党番組では「1番長くジャンルに生息してた」作品明かす 2025年10月23日 14時35分