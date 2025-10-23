北欧の島国アイスランドで10月、3匹の蚊が見つかりました。アイスランドで蚊が発見されたのは初めてです。アイスランド自然史研究所によりますと10月中旬、首都レイキャビクの北約30kmの地域で3日間で3匹の蚊が確認されました。見つかったのは雌2匹と雄1匹で、北欧やイギリスを含む欧州各地に広く生息する種類であり、アイスランドで確認されたのは初めてです。この蚊は寒冷地にも適応している種類のため、物置や地下室などで越冬