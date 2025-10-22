絶好調の日本人ストライカーにアジアのメディアも驚愕している。現地10月19日のオランダリーグ第９節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトはヘラクレスとアウェーで対戦し、７−０の大勝を収めた。この一戦に先発したエースの上田は圧巻のパフォーマンスを披露。７分、33分、38分にネットを揺らし、なんと前半だけでハットトリックを達成したのだ。リーグ戦９試合で11ゴールとした27歳は、得点ランキングのトップ