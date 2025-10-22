「アジア最強のストライカーが誕生」オランダで９戦11発の日本人FWに韓国メディアが驚愕！「韓国にこんな選手はいたか？」「尋常ではない得点力だ」
絶好調の日本人ストライカーにアジアのメディアも驚愕している。
現地10月19日のオランダリーグ第９節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトはヘラクレスとアウェーで対戦し、７−０の大勝を収めた。
この一戦に先発したエースの上田は圧巻のパフォーマンスを披露。７分、33分、38分にネットを揺らし、なんと前半だけでハットトリックを達成したのだ。リーグ戦９試合で11ゴールとした27歳は、得点ランキングのトップを独走している。
この活躍を絶賛したのが、韓国メディア『スポーツ朝鮮』だ。「ゴール、ゴール、ゴール、ゴール、ゴール、ゴール、ゴール、ゴール、ゴール、ゴール、ゴール。韓国にこんな選手はいただろうか？ 日本の最大の弱点が消え、尋常ではない得点力を誇るアジア最強のストライカーが誕生した」と題した記事を掲載。次のように報じた。
「今シーズンの上田の爆発力は並外れている。オランダリーグで９試合に出場し11得点を挙げ、得点ランキングの単独トップだ。２位以下がわずか５得点であることを考えると、上田の得点力はまさに驚異的だ。彼はPKも蹴っていない」
同メディアは「彼はただ調子が良いだけではない。リーグ戦９試合中７試合でゴールを決めており、ほぼ毎試合得点を挙げている。ワールドクラスのストライカーだったファン・ペルシ監督の指導の下、彼の得点力は爆発的に向上している」と賛辞を続けた。
「日本は上田の成長に興奮している。日本代表にはこれまで、卓越した決定力を持つ選手が欠けていた。日本はこれまで決定機を作っても、フィニッシュに苦戦してきた。上田が今の調子を維持すれば、間違いなくオランダリーグの得点王になるだろう。これは、ワールドカップを前にした日本にとって大きな後押しとなるだろう」
日本代表のエースストライカーの絶好調ぶりに驚きを隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世が前半だけで衝撃のハットトリック！
