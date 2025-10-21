10月21日、石破茂前首相の総辞職に伴い、衆参本会議で自民党新総裁の高市早苗氏（64）が新首相に選出された。第104代にして初の女性内閣総理大臣となった高市首相が組閣する、高市内閣が発足する。【写真】似合ってる？ 女子高生風の制服スタイルを披露した小野田議員総裁選が終われば“ノーサイド”、党一体となって改革に乗り出すのだろう。防衛相に小泉進次郎氏（44）、総務相に林芳正氏（64）ら“ライバル”が要職に就く中