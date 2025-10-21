&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）が、本日10月21日に28歳の誕生日を迎えた。メンバーの公式XではKを祝福し、メンバーからメッセージや秘蔵ショット＆動画が続々と投稿されている。 【動画＆写真】&TEAM Kの誕生日をお祝い！未公開ショット＆動画（8本）／誕生日祝福ショット／王冠を被り、ケーキのろうそくを吹き消すK ■NICHOLAS・YUMA・HARUAは、Kのお茶目な姿を投稿 NICHOLAS（ニコ