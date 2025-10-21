恋愛線 感情線付近から生命線に向けて斜めに流れ、生命線を横切る線を「恋愛線」と言います。線は濃い実線のものや、やや切れ切れで流れる線もありますが、どちらも恋愛線と見なします。 この恋愛線からは、運命の人との出会い、恋愛スタート、結婚の時期（年齢）を知ることができます。 また、この線は愛情を強く持った時に現れる相で、恋愛や結婚に限らず妊娠時や出産時に現れることもありますし、片思いでも現れる場合