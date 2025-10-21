（写真：時事通信） 女性自身

「偏狭なナショナリズム」参政党・神谷代表に米山隆一氏が苦言

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 参政党の神谷宗幣代表の演説に米山隆一氏が反応したと「女性自身」が報じた
  • 神谷氏は国立大学の学生が外資系企業を就職先に選ぶ傾向について問題視
  • 米山氏は「偏狭なナショナリズに与してはいけません」とXで苦言を呈した
