10月19日、参政党の神谷宗幣代表（48）が宮城・仙台市で街頭演説を行った。その際、神谷氏は国立大学の卒業生が外資系企業を就職先に選ぶ傾向があると指摘。そして、「（職業選択の）自由はありますから、こんなことを言うとまた怒られますけど」と前置きした上で、こう述べた。

「なんで国民の税金をたくさん投資してもらった国立大学の優秀な学生たちがお金のために外資系に行くんですか？ なんのために我々は投資したんですか？ 彼らが頑張れば頑張るほど外資が大きくなっちゃう。その分、日本企業の売り上げが減る。そしたら国民の所得は減る、子どもが減る。なんで税金を使ってその流れを助長するんですか？」

続けて、神谷氏は「目先のことだけなんですよ。そりゃあ個人の自由はありますよ？ けれども政治の目的ってなんですか？ 国民の暮らしを良くすること、国力を強めることでしょ？ それを設計してその枠の中で国民に選択肢を与えること（が必要）じゃないですか？」と聴衆に問いかけた。

力強く持論を展開した神谷氏だが、その主張に苦言を呈した人物が――。それは立憲民主党の米山隆一氏（58）だ。米山氏は神谷氏の演説内容を伝えた「共同通信」の記事をXで引用し、こう苦言を呈した。

《国立大学生の就職先にまで口を出す参政党。国立大学の学生が、JTC（編集部注・伝統的な日本企業のこと）にだけ就職すれば彼らは満足なのかもしれませんが、日本の発展は阻害されるでしょう。この様な偏狭なナショナリズに与してはいけません》（原文ママ）

米山氏はこの議題について、ほかの公人の主張に反論する形でさらに発信を続けた。

たとえば東京・台東区議会議員の木村佐知子氏（39）が神谷氏の発言について、Xで《なんか炎上してるけど、国立大学出身者としてこれはそんなに変な議論ではない。地方国立大の医学部で地域枠を設けるとかと同じ種類の議論だと思う》と投稿したところ、米山氏はこのポストを引用し、Xで《この感覚は私は全く分かりません》と一刀両断。

そして、実際に東大生は外資系企業に行き過ぎで官僚にもならないでいて、その“後ろめたさ”もないのかもしれないと主張する木村氏に対し、《その理屈だと東大を出てアメリカで研究者になったら後ろめたい事になりますが、世界に貢献すれば十分でしょう》と反論。続けて、《教育は個人の可能性を実現する為にするもので国家への見返りを求めて行うものではありません。日本は若者の可能性を塞ぐ様な国家になってはいけません》と綴った。

また自由民主党東京8区支部長の門ひろこ氏（45）の《神谷参政党代表の問題意識は「税金が大量に投入されてる国立大学の卒業生が、公益に資するような就職先を選んでない」とすれば、間違ってはないです》という意見に対しても、米山氏は《この手の「民間（外資）企業で稼いでいる人は社会に貢献していない」という主張に驚きを禁じ得ません》と批判し、さらにこう綴ったのだった。

《その主張ならソニーの盛田昭夫氏もマッキンゼーの大前研一氏も社会に貢献していなかった事になります。どの会社で活躍しようがそれは立派な社会貢献、国が貢献の順位を指定する様な事ではありません》

米山氏は神谷氏が考える日本の教育や“国立大学のあり方”にまったくもって同意できなかったようだ。