日没が早まるこの時期から増加する夕暮れ時の交通事故を防ごうと、大分県警の事故防止対策がスタートしました。 【写真を見る】夕暮れ時の交通事故防止へ大分県警「照TIME－17」対策スタート 20日は県庁で夕暮れ時の事故を防ぐ取り組み「照TIME－17」の開始式が行われ、交通機動隊の隊員らおよそ50人が参加しました。 今年の県内の交通事故は19日までに1530件発生していて、死者数は29人と去年の同じ