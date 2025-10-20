「ウルトラマンワールドM78」で人気の『M78ウルトラマン』のグッズが集まる「M78ULTRAMAN POPUP SHOP」が、2025年11月21日（金）より大阪・心斎橋に期間限定オープンする。☆パステルカラーの可愛らしい新作デザインのぬいぐるみをチェック！（写真11点）＞＞＞ウルトラマンシリーズのオフィシャルショップ「ウルトラマンワールドM78」で人気の『M78ウルトラマン』たちのグッズがそろう「M78ULTRAMAN POPUP SHOP」が、2025年11月21