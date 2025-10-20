大阪・関西万博の会場・夢洲（大阪市此花区）で国家元首など各国のVIPを接遇した迎賓館が、閉幕後の10月15日、初めて報道陣に公開された。警備上の理由で会期中の公開を控えていた。会場マップにも記載されていない。大阪・関西万博 迎賓館 ダイニングルームは赤色を基調に 天井部分は白色に木枠を施した〈2025年10月15日撮影 大阪市此花区・夢洲〉迎賓館のデザイン監修は、会場のシンボル・大屋根リングを手がけた建築家・