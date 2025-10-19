宮本真理(34歳)は、5歳の息子と1歳の娘を持つ転勤族の妻。育児に追われつつも、夫と協力しながら楽しい毎日を送っていました。そんな中、息子のナオトと同じ幼稚園に通う裕也くんのママに、少しずつ違和感を持ち始めます。「ちょっと過保護かも…？」そして公園で、決定的な出来事が起きたのです。ママ友との付き合い方を考え、子育てで何が大切なのかを見つめ直すお話です。『わが子さえ良ければいいママ友』をごらんください。