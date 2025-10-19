公園で「わが子に謝って！」仲良しママ友と仲介スタンスが違いすぎる｜わが子さえ良ければいいママ友【ママリ】

転勤族の妻として引っ越してきた真理は2児の母。同じマンションに住む香と仲良くなります。明るく元気なママ友ですが、その振舞いに少しずつ違和感が出てきて…。

新しい土地でのスタート

「ママ、公園に行こう！」



「はいはい、ちょっと待ってね」



5歳になる息子のナオトが、玄関先ではしゃいでいる。私は宮本真理、34歳。1歳の娘を抱っこひもで背負うと、ナオトと一緒に手を繋いだ。



半年前に引っ越したこのマンションは、目の前に小さな公園がある。転勤族の妻としてさまざまな土地を移動した育児生活だったが、ようやく終わりが見えていた。



夫の誠一いわく「ここが最後の場所になると思う」とのこと。今後ここが、ナオトたちの地元になるだろう。地方都市でありながらも自然豊かで、交通利便がいいこの街を、私も気に入っていた。

同じマンションの明るいママ友と仲良しに。でも…

公園に着くと、すでに1組の親子の姿があった。



「真理さん、こんにちは！」



「香さん。こんにちは」



彼女はママ友の香さん。私より1つ年上の35歳。同じマンションに住んでいる。大人しいとよく評される性格の私にとって、彼女の明るさは救いで、引っ越してすぐに仲の良いママ友になった。



「ナオトも遊ぼうぜ！」



「うん！」



香さんの上の子、7歳の勝也くんが明るい声でナオトを誘う。彼は母親そっくりで、活発な性格だ。下の子裕也くんは、ナオトと同じ5歳で大人しい。早生まれのせいかナオトよりも小柄で、並ぶと全員で三兄弟のように見えた。



「ママたちは向こうにいるね。真理さん、ベンチで座ろう」



声をかけられ、香さんと一緒に少し離れたベンチに座る。しかし、しばらくしてすぐに彼女は砂場に駆けつけた。



「ナオトくん！ 今、裕也を突き飛ばしたでしょ？」



遊びに夢中になり、裕也くんに肩を当ててしまったナオトを、香さんは引き離した。私は、またか…と、頭を悩ます。

子育てスタンスの違いにモヤモヤ

最近、香さんの子育てに関するスタンスに違和感を覚えていた。彼女は我が子に何かあると、すぐに飛んで介入する。



今のだって子ども同士ならよくあることだし、勝也くんや裕也くんだってナオトに体をぶつける場面はある。私はお互い様と考え見逃しているが、彼女はそうしない。



「人に嫌なことしちゃダメ！ ナオトくん、裕也に謝って！」



「…ごめんね、裕也くん」



「うん、いいよ」



近づいた時にはナオトの謝罪は終わっており、慌ててフォローする。



「謝れて偉いね、ナオト。裕也くんはナオトより小柄だから、気をつけようか」



「…うん！」



褒められてようやくナオトの表情は晴れた。ベンチに戻ると、香さんは苦笑した。



「ほんと、目が離せないよね」



「うん。あの…ごめんなさいね。ナオトが迷惑かけて」



「いいって、今後気をつけてくれれば」



「こちらこそ」と返さない香さんに、モヤモヤする。子育てのスタンスの違いが、少しずつ気になっていた。

あとがき：子育てスタンスの違い、考えるべきは子への影響

大人しい性格の真理は、転勤族ということもあって、新たな土地での育児にいつも気を使っていました。夫の誠一が協力的とはいえ、幼子2人の子育ては骨が折れるものです。



そんな中、明るく積極的な香というママ友と出会います。男の子同士楽しく遊ぶ子どもたちの姿も見え、仲良くしてもらい感謝すら覚えていました。しかし、徐々に子育てのスタンスの違いが出てきたようです。



真理もナオトくんも、つい謝ってしまう面は親子とも言えますが、そのままでいいのでしょうか。親同士の許せるラインが違うと、子どもは不公平さを敏感に察知するものです。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています。

記事作成: hiiro

（配信元: ママリ）