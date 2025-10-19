全35台！ この中から、今年のナンバー1が決まる！！ 日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会は、2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤー10ベストカー選考にのぞむ、エントリーリストを公開した。ノミネート車は、2024年11月1日から2025年10月31日までに発表または発売された乗用車が対象。公開されたエントリーリストの中から、優れたクルマであると評価された上位10台が10ベストカーとして選出。10ベストカーは、2025年10