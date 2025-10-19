休日をどう過ごすのがベストなのか。睡眠コーチの角谷リョウさんは「休みだからと睡眠時間を長めにしたり、じっとして休んだりする人は、かえって疲労物質や毒素が滞留しやすく、月曜朝がしんどくなってしまう」という――。※本稿は、角谷リョウ『仕事の質を高める休養力』（フォレスト出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／west※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／west■じっと休んでいても疲労物質は出