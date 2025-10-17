〈各県のうどんを食べて集めるスタンプラリーも開催〉全国800店舗以上を展開する「丸亀製麺」は10月21日から、47都道府県で異なるうどんを販売する『わがまちうどん47』を開催する。全国の「丸亀製麺」で働く従業員の中でも、合格率3割の独自の検定である「麺職人(現在1811人が在籍)」からレシピを公募した。集まった300以上のレシピから試作を重ね、約1年の期間を経て、各地域の特色を反映した47種類の新作うどんが完成した。2025