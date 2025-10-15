ドジャースの山本由伸投手（２７）がポストシーズンの歴史を塗り替えた。１４日（日本時間１５日）に敵地アメリカンファミリー・フィールドで行われたリーグ優勝決定シリーズ第２戦（ＮＬＣＳ）でチームはブルワーズを５―１で下し、ＮＬＣＳ２連勝。先発マウンドに立った山本は初回に先頭打者アーチを浴びながらも立て直し、３安打１失点での完投勝利を挙げた。日本人投手としては史上初、ドジャースでも実に２１年ぶりとなるポ