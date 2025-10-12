９月２８日、浦北県で生産された陳皮。（南寧＝新華社記者／趙歓）【新華社南寧10月12日】中国広西チワン族自治区欽州市浦北県では、国慶節と中秋節に伴う連休期間（1〜8日）中、伝統と革新を融合させた「陳皮五仁叉焼月餅」がヒット商品となった。浦北県は、中国における大紅柑（だいこうかん、かんきつ類の一種）とその皮を天日干しまたは乾燥させた陳皮の重要な生産地として知られる。陳皮を原材料の一つに取り入れた月餅は