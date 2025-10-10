SixTONESの松村北斗が主演する『秒速5センチメートル』（10月10日公開）映画公式Instagramで、「あの日の想い出―桜舞う春の日々―」としてオフショットが公開された。 【写真】黒髪マッシュの松村北斗がほほ笑む『秒速5センチメートル』オフショット①② ■松村北斗・高畑充希・奥山由之監督の3ショットも 新海誠の劇場アニメーション『秒速5センチメートル』（2007年）を実写