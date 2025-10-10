食欲の秋といわれるように、秋は旬のおいしい食材がたくさんあり、ついたくさん食べてしまいがちです。SNS上では「食欲の秋は毎年太る」「食欲の秋で体重増加中」などの声が上がっています。秋に食べると太りやすい食べ物や太りにくい食べ物のほか、秋に体重維持のために積極的に食べるとよい食材などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。秋は夏よりも体が皮下脂肪をためやすいQ.そもそも、秋は「食欲の秋」といわ