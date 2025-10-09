女優の菊川怜（47）が9日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。長男の出産について語った。司会の黒柳徹子は菊川について「生放送の司会も担当、才色兼備と言われる俳優」「41歳で出産。今や3児の母。元々離婚なさいまして、シングルマザーで奮闘中という。東大のご出身」と紹介した。菊川の3人の子供については「長男6歳、次男4歳、長女3歳。大変」と明かし、菊川は「確かに。年齢が近くてみん