ダイソーをパトロールしていると、キッチン消耗品売り場で気になる商品を発見。食器・シンク・テーブルなどに使える不織布ロールで、お値段は￥220（税込）でした。1枚約7.3円なので、コスパは抜群。様々なシーンで使えて、気軽に使い捨てやすいアイテムなので、買って損はありませんよ。早速ご紹介していきます♪商品情報商品名：不織布ロール価格：￥220（税込）サイズ（約）：30cm×30cm内容量：30枚