1枚約7.3円♡繰り返し使えてコスパ優秀！ロールタイプの100均キッチングッズ

商品名：不織布ロール

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：30cm×30cm

内容量：30枚PCS

販売ショップ：ダイソー

1枚約7.3円！コスパ抜群のキッチングッズをチェック

ダイソーをパトロールしていると、キッチン消耗品売り場で気になる商品を発見。その名も『不織布ロール』。お値段は￥220（税込）です。

サイズは約30cm×30cm。ロールにはミシン目が入っており、30枚分使用できます。毎日使っても1枚約7.3円なので、他所で買うよりもお買い得です。

やわらかい不織布ですが、引っ張っても破れにくいのがGOOD。食器・シンク・テーブルなどに使えるとのことで、早速使用していきます！

初めて使用する際は、水洗いをしてから使います。

乾かしてから食器に使ってみました。器のサイズにもよりますが、パスタ皿なら1〜2枚くらいは拭き上げられる印象です。

薄手の不織布ですが、見た目以上に吸水性が高く、実用性も十分です。

手洗いすれば繰り返し使えるため、使い捨てのキッチンペーパーよりも経済的です。

ヨレが気になってきたら最後はシンク周りのお掃除に。そのままポイッと使い捨てられるので、この手軽さが高評価ポイント。1日1枚使用して、そのまま使い捨てれば、ふきんの漂白や除菌作業を繰り返す必要がないので手間が省けます。

また、よくあるかや織ふきんなどと違って、乾くのが早いのでとても便利。最後の最後まで気持ちよく使えるのが嬉しいアイテムでした。

今回はダイソーの『不織布ロール』をご紹介しました。

シンク周りで使い倒して、そのままポイッと捨てられる不織布ロール。ふきんの除菌などの手間が省け、清潔に使えるのが高評価ポイントです。様々なシーンで使える優秀なお掃除グッズなので、購入して損はありませんよ。￥220（税込）でGETできちゃうので、気になった方はぜひ、ダイソーのキッチン消耗品売り場をチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。