著者・みいの・育児漫画・エッセイ漫画(@mi_inooooo)さんは、現在育休中です。「育休を2年取ろう」と考えていましたが、育休の延長申請をしていなかった みいのさん。育休も給付金も、1年で打ち切りに。慌てて保活を始めた矢先、元保育士の友だちが遊びに来ます…。『突然始まる保活の話』をダイジェスト版でごらんください。 ©mi_inooooo ©mi_inooooo ©mi_inooooo ©mi_inoo