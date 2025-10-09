?ダブル流出?は避けられなさそうだ。西武が誇る高橋光成投手（２８）と今井達也投手（２７）の二枚看板が、今オフにもポスティングシステムでＭＬＢに移籍する公算が高まってきた。プロ１１年目の高橋は通算７３勝（７７敗）、９年目の今井は５８勝（４５敗）をマークし、今や球界を代表する投手に成長。ＭＬＢスカウトからの評価も「メジャーでも先発ローテーションに入れる」と高く、２人の動向は海の向こうから注視されてきた