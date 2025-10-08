韓国で面識のない20代の男性に対し性的暴行を加えたインド国籍の難民に、懲役4年の実刑が言い渡された。被害者とは道で偶然出くわしただけの関係だった。議政府（ウィジョンブ）地裁第13刑事部〔吳胤荕（オ・ユンギョン）部長判事〕は最近、類似強姦の容疑で起訴されたインド人のAに対し懲役4年を言い渡した。裁判部は「被害者の自宅のすぐ前で性的暴行に及んでおり、犯行は極めて悪質だ」とし、「犯行を否認し反省し