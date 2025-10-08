インテル・マイアミに所属する元スペイン代表DFジョルディ・アルバが、今シーズン限りでの現役引退を発表した。J・アルバは1989年3月21日生まれの現在36歳。バルセロナのカンテラ（育成組織）であるラ・マシア出身ながら、トップチームデビューを飾ることはなく、コルネジャを経て2007年夏に加入したバレンシアで頭角を現す。ジムナスティック・タラゴナへのレンタル移籍から帰還した2009−10シーズンの終盤戦から左サイドバッ