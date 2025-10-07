2025年は、主要各社がエナジードリンクの展開に注力しており、新商品投入のほか、ゲームやアニメ、音楽などとのコラボを進めている。エナジードリンク市場の動向について、キリンは「経年的に伸長し、20〜40代まで幅広く浸透している」とし、アサヒは「販売数量が増加しており、『頑張りたい時に飲む』イメージが強い」と述べている。こうした背景の下、朝や日中の飲用シーン拡大と機能性を求めるニーズが見られる。各社は、自販機