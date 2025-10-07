ニューストップ > IT 経済ニュース > 2025年は主要各社がエナジードリンクの展開に注力 注目は? チェンソーマン 残業 キャンペーン 市場 ドリンク イベント モデル モンスターエナジー 食品産業新聞社 2025年は主要各社がエナジードリンクの展開に注力 注目は? 2025年10月7日 16時21分 リンクをコピーする 2025年は、主要各社がエナジードリンクの展開に注力しており、新商品投入のほか、ゲームやアニメ、音楽などとのコラボを進めている。エナジードリンク市場の動向について、キリンは「経年的に伸長し、20〜40代まで幅広く浸透している」とし、アサヒは「販売数量が増加しており、『頑張りたい時に飲む』イメージが強い」と述べている。こうした背景の下、朝や日中の飲用シーン拡大と機能性を求めるニーズが見られる。各社は、自販機 記事を読む おすすめ記事 定番の液体タイプが個包装パウチに！手軽に始める食事制限なしの楽々アサビダイエット※gluet（グルート）アップルサイダービネガー9月下旬より発売中 2025年10月7日 10時0分 《 隙間のニーズを掘り起こす！ 》節約志向の中、通販で消費者と直結 湖池屋の『揚げたて直送便』戦略 2025年10月2日 11時30分 グルタミン酸ナトリウム市場は2032年までに大幅な成長を遂げる見込み 2025年10月2日 10時30分 いいの見つけたよ！本物は管理が大変…すぐ萎れるアレ葉っぱモチーフの100均お弁当グッズ 2025年10月4日 8時0分 プロ厳選3,000品以上が揃う！東京酒粋 2025年10月1日 0時0分