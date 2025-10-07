4日に実施された自民党総裁選は高市早苗氏が新総裁に選ばれた。本命と見られていた小泉進次郎氏は決選投票で敗れた。【映像】小泉陣営「ニコニコ動画」でステマ（実際の動画）小泉陣営敗北の要因のひとつが9月25日に報じられた「文春砲」。小泉陣営がネット配信で有利なコメントを投稿するよう呼び掛けていた、いわゆる“ステマ問題”が明るみになった。小泉氏はこれをおおむね認め謝罪したが、結果的にこれが致命傷のひとつと